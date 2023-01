Twitter ou Mastodon ?

Bon, il est temps pour moi de faire le point sur Twitter. De savoir si oui ou non, je vais désactiver mon compte et pour quelles raisons. Ce que je vais y perdre ou gagner, les conséquences à court et moyen terme. Au moment où vous lisez ce début de billet (et au moment même où je l'ai écrit), je ne me suis pas encore décidé. Normalement à la fin de celui-ci (tout en bas de cette page), je devrais m'être décidé, avec en prime les arguments qui ont éclairé ma décision.

Twitter & moi

J'ai créé mon compte Twitter en mars 2009, il y a donc de cela plus de 13 ans. Je ne sais plus qui m'en avait parlé, mais cela devait certainement être dans mon cercle de potes de l'époque, via IRC. Twitter avait le vent en poupe, était relativement simple à prendre en main, et semblait un très bon moyen de relayer mes billets de blog à une époque où les flux RSS étaient encore bien employés. C'était aussi un bon moyen de se tenir informé, de faire de la veille technique. Mon premier tweet date d'octobre 2009, lors d'une mission qui se déroulait à Tahiti (histoire de narguer les collègues je suppose):

C'était aussi le moment où la Hadopi a été créée (1er janvier 2010) et où on a bien rigolé avec ses déboires (Albanel, site web KO, etc.). J'ai même retrouvé un tweet sexiste au possible de mon moi de l'époque (et je m'en excuse d'avance)...

Punaise, ça me fait tout drôle de relire mes anciens tweets. J'étais jeune et con, c'est sans appel. Je retrouve pas mal d'histoires, des échanges avec des twittos comme Stéphane Bortzmeyer, Bluetouff, Guillaume Champeau. Nostalgie. 13 ans. Forcément, j'ai un attachement pour cette plateforme à laquelle j'ai participé durant toutes ces années, j'y ai investi du temps et y ai fait de belles rencontres.

Les années passant, j'ai continué d'utiliser Twitter pour promouvoir mes billets de blog et mes projets de développement, puis mes participations à diverses conférences ainsi que mes différents talks. Les billets de blog se sont fait de plus en plus discrets, de plus en plus espacés jusqu'au point où je publiais trois billets par an. Si vous regardez le nombre de billets publiés pour 2022, je pense qu'on ne doit pas en être loin non plus 😅. Mon usage de Twitter a évolué, je restais sur ce réseau social pour les échanges et les personnes, la promotion de mes bidouilles et talks, la publication de slides ou de liens Github, pour communiquer avec mes amis, collègues et connaissances. J'y restais parce que bon nombre de personnes gravitant dans le milieu de la cybersécurité y étaient présentes, que je pouvais y faire ma veille relativement facilement.

Je me sers encore aujourd'hui de Twitter comme source d'information, de source d'alertes en temps réel concernant la cybersécurité principalement (mais pas que). J'y tweete mes participations à des conférences, les annonces de mes streams sur Twitch, et mes humeurs et réactions du moment. Récemment, cela a beaucoup concerné la plateforme Twitter elle-même et les décisions prises par Elon. Au point qu'à chaque fois que j'y retourne, c'est pour chercher quelle nouvelle bonne ou mauvaise idée a eu Elon, les réactions des différentes communautés aux coups de tête du dirigeant. J'arrive à y faire ma veille, mais c'est plus laborieux qu'auparavant. Tout est entrecoupé de tweets sponsorisés, de tweets promus ou mis en avant que je pourrais aimer (non), et il devient difficile de trouver la substantifique moëlle.